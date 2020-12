It Takes Two - anteprima (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un libro è imprevedibile: può parlare di amori impossibili e sacrifici immani, avventure sorprendenti e sconfitte disonorevoli, vittorie eroiche e delle privazioni più sofferte, come quelle vissute da Severus Piton in Harry Potter. E se dal trailer reveal di It Takes Two riusciamo a cogliere dei riferimenti ai film cari a Disney Pixar ma anche una certa ispirazione ai libri più iconici della letteratura mondiale, allora possiamo ritenerci in una vera e propria botte di ferro. In fondo, quel trailer reveal con i suoi colori sgargianti ci ha incuriosito e colpito immediatamente, e dopo la sfavillante kermesse dei The Games Awards non potevamo proprio non parlarvi del nuovo titolo dello sviluppatore Hazelight Studios, conosciuto soprattutto per l'esperienza indimenticabile in co-op di A Way Out. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un libro è imprevedibile: può parlare di amori impossibili e sacrifici immani, avventure sorprendenti e sconfitte disonorevoli, vittorie eroiche e delle privazioni più sofferte, come quelle vissute da Severus Piton in Harry Potter. E se dal trailer reveal di ItTwo riusciamo a cogliere dei riferimenti ai film cari a Disney Pixar ma anche una certa ispirazione ai libri più iconici della letteratura mondiale, allora possiamo ritenerci in una vera e propria botte di ferro. In fondo, quel trailer reveal con i suoi colori sgargianti ci ha incuriosito e colpito immediatamente, e dopo la sfavillante kermesse dei The Games Awards non potevamo proprio non parlarvi del nuovo titolo dello sviluppatore Hazelight Studios, conosciuto soprattutto per l'esperienza indimenticabile in co-op di A Way Out. Leggi altro...

Gog3ta2 : Cmq, le uniche emozioni sono state per Perfect Dark, Returnal, It takes two (davvero molto molto incuriosito dal nu… - Eurogamer_it : La nostra anteprima di It Takes Two, il nuovo gioco dagli sviluppatori di A Way Out. - PlayTrucos : It Takes Two sembra la storia d’amore cooperativa più divertente che tu abbia mai interpretato - zazoomblog : It Takes Two il nuovo di Josef Fares dopo A Way Out ha un nuovo ispirato trailer e una data di uscita - #Takes… - zazoomblog : It Takes Two il nuovo di Josef Fares dopo A Way Out ha un nuovo ispirato trailer e una data di uscita - #Takes… -