Inzaghi: "Avevamo la gara in mano, Dabo mi ha detto che era rigore"

Tempo di lettura: 2 minutiReggio Emilia – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo del Sassuolo. L'allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al "Mapei Stadium" per affrontare la formazione di Roberto De Zerbi. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con gli emiliani. 

Risultato – Dobbiamo portarci via quello che siamo stati, avevamo la gara in mano anche in undici contro undici. Stavamo facendo bene contro una squadra forte e mi tengo questo. Abbiamo fatto trenta tiri in porta, la squadra ha dato tutto e avrebbe meritato un altro risultato positivo. Sull'unico cross fatto ci hanno fatto gol, è chiaro che c'è rammarico perché avremmo meritato. 

Prestazioni – Voglio rivedere tutte le occasioni, ...

