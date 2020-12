“Gli spietati”, stasera in tv il western secondo Clint Eastwood (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Gli spietati” è un film del 1992. Diretto e interpretato da Clint Eastwood è una delle tre pellicole western che hanno vinto l‘Oscar come miglior film. Vanta un cast eccezionale in cui oltre allo stesso Eastwood figurano anche Gene Hackman e Morgan Freenman. Questa pellicola è infine conservata nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Gli spietati, un western realista Attraverso le avventure di un vecchio ex pistolero Eastwood costruisce con “Gli spietati” un vero e proprio western realista. Ne deriva una visione priva di ogni sentimentalismo basata su un’idea semplice della vita. Un’idea che vede il destino scorrere su eventi al di fuori del controllo umano. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020)è un film del 1992. Diretto e interpretato daè una delle tre pellicoleche hanno vinto l‘Oscar come miglior film. Vanta un cast eccezionale in cui oltre allo stessofigurano anche Gene Hackman e Morgan Freenman. Questa pellicola è infine conservata nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Gli spietati, unrealista Attraverso le avventure di un vecchio ex pistolerocostruisce conun vero e propriorealista. Ne deriva una visione priva di ogni sentimentalismo basata su un’idea semplice della vita. Un’idea che vede il destino scorrere su eventi al di fuori del controllo umano. ...

