Ferrari | Mekies | “Sorpreso dall’addio di Camilleri | rientro Binotto in Italia non c’entra”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “ha sempre dato un sostegno incredibile assieme al presidente Elkann anche in una stagione particolarmente difficile e quindi i nostri pensieri sono con lui in questo momento. Ha sorpreso tutti, potrebbe aver influito anche il periodo di positività al Covid-19. Ha dato sempre un grande sostegno al team”. Lo ha detto il direttore sportivo della, Laurent, commentando le sorprendenti dimissioni dell’amministratore delegato Louis Carey. Il ds di Maranello ha anche specificato che ilindi Mattia– andato via da Abu Dhabi per motivi di salute – non c’entra con queste dimissioni: “No, non c’entra nulla la scelta dicon l’assenza del team principal a Yas Marina. Ero con ...