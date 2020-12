Clima, accordo UE: taglio emissioni del 55% entro il 2030 (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo negoziati durati tutta la notte, i leader dei Paesi dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo sui nuovi obiettivi per la lotta ai cambiamenti Climatici: tutti gli Stati dovranno ridurre le proprie emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto i livelli del 1990. Con questa decisione, è stato alzato il precedente obiettivo del 40% nel prossimo decennio. “L’Europa è leader nella lotta al cambiamento Climatico. Abbiamo deciso di ridurre le nostre emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030?, ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che ha presieduto i colloqui. Il nuovo obiettivo “ci mette su un percorso chiaro verso la neutralità ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo negoziati durati tutta la notte, i leader dei Paesi dell’Unione europea hanno raggiunto unsui nuovi obiettivi per la lotta ai cambiamentitici: tutti gli Stati dovranno ridurre le proprienette di gas a effetto serra di almeno il 55%il, rispetto i livelli del 1990. Con questa decisione, è stato alzato il precedente obiettivo del 40% nel prossimo decennio. “L’Europa è leader nella lotta al cambiamentotico. Abbiamo deciso di ridurre le nostredi gas serra di almeno il 55%il?, ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che ha presieduto i colloqui. Il nuovo obiettivo “ci mette su un percorso chiaro verso la neutralità ...

