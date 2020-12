Calendario Serie A calcio | quali partite vedere su Sky e DAZN | orari | tv e programma 11-13 dicembre

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) LaA di2020 torna anche questo fine settimana, in un turno che inizierà già quest’oggi, venerdì 112020, quando il Sassuolo affronterà il Benevento alle ore 20.45, in diretta televisiva esclusiva su Sky SportA e Sky Sport 251, ma anche in streaming, sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Sabato 12 ilinizierà invece alle ore 15, con lo scontro salvezza tra Crotone e Spezia, trasmesso da Sky SportA, così come Torino-Udinese delle ore 18, mentre a chiudere il sabato sarà, che alle 20.45 avrà l’esclusiva su Lazio-Hellas Verona, visibile anche sul decoder Sky, al canale 209. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. La ...