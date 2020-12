Brigitte Bardot scrive al presidente Provincia di Trento: “Libera gli orsi a Casteller o non ti risparmierò”. Lui: “Se li ama venga a trovarci” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Attrice, cantante, modella, icona degli anni ’60. Ma anche ambientalista e fervente animalista, al punto da essere presidente di una fondazione che porta il suo nome. Brigitte Bardot ha scritto una lettera in francese al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, chiedendogli di rimettere in libertà tre orsi rinchiusi nel recinto del Casteller. Nella missiva, l’attrice si definisce “scioccata e scandalizzata” dal fatto che gli orsi “catturati in Slovenia per reintrodurli in Italia nell’ambito del progetto Life Ursus Project finanziato da altissimi fondi europei, ora vivano chiusi in un bunker elettrificato“. Non si è fatta attendere la risposta – sarcastica – del presidente: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Attrice, cantante, modella, icona degli anni ’60. Ma anche ambientalista e fervente animalista, al punto da esseredi una fondazione che porta il suo nome.ha scritto una lettera in francese aldellaautonoma di, Maurizio Fugatti, chiedendogli di rimettere in libertà trerinchiusi nel recinto del. Nella missiva, l’attrice si definisce “scioccata e scandalizzata” dal fatto che gli“catturati in Slovenia per reintrodurli in Italia nell’ambito del progetto Life Ursus Project finanziato da altissimi fondi europei, ora vivano chiusi in un bunker elettrificato“. Non si è fatta attendere la risposta – sarcastica – del: ...

fattoquotidiano : Brigitte Bardot scrive al presidente Provincia di Trento: “Libera gli orsi a Casteller o non ti risparmierò”. Lui:… - Corriere : Brigitte Bardot contro Fugatti: «Libera gli orsi o con te sarò implacabile» - Rada00563645 : RT @fattoquotidiano: Brigitte Bardot scrive al presidente Provincia di Trento: “Libera gli orsi a Casteller o non ti risparmierò”. Lui: “Se… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Brigitte Bardot scrive al presidente Provincia di Trento: “Libera gli orsi a Casteller o non ti risparmierò”. Lui: “Se… - OttaviDeborah : RT @fattoquotidiano: Brigitte Bardot scrive al presidente Provincia di Trento: “Libera gli orsi a Casteller o non ti risparmierò”. Lui: “Se… -