Bonaccini: “Spostamenti concessi anche a Natale e Capodanno? Sarebbe decisione di buon senso” (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Non sono né un medico né uno scienziato. Leggo, sento, ascolto: molti dicono che la terza ondata è probabile". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Non sono né un medico né uno scienziato. Leggo, sento, ascolto: molti dicono che la terza ondata è probabile". L'articolo .

orizzontescuola : Bonaccini: “Spostamenti concessi anche a Natale e Capodanno? Sarebbe decisione di buon senso” - NandoPiscopo1 : RT @Adnkronos: #NuovoDpcm, @sbonaccini: 'Chieste deroghe per spostamenti tra #comuni' - Giordan85236962 : Ci vuole intelligenza e chi la controlla l'intelligenza? Emilia Romagna zona Gialla, Lombardia a breve zona giall… - infoitinterno : Spostamenti tra comuni vicini a Natale e Capodanno, Bonaccini: 'Deroghe per i divieti' - infoitinterno : Nuovo Dpcm, Bonaccini: 'Chieste deroghe per spostamenti tra comuni' -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini “Spostamenti Coronavirus, Bonaccini: «Fu un errore chiudere? Parlare dopo è facile» Corriere della Sera