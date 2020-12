Biden e Harris, per Time sono le “persone dell’anno 2020” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per il settimanale Time sono il presidente eletto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris le Persone dell’anno 2020: il ticket presidenziale, secondo il direttore della rivista, Edward Felsenthal, ha «cambiato la storia dell’America, mostrando che le forze dell’empatia sono più grandi delle furie divisive, e condiviso una visione di guarigione in un mondo in lutto». Time incorona Biden e Harris persone dell’anno Con la conquista della copertina, il duo Biden-Harris ha battuto altri finalisti: il presidente uscente Donald Trump per l’enorme influenza che ha avuto sugli avvenimenti del 2020, gli operatori sanitari in prima linea nella battaglia contro il Covid 19 e l’immunologo Anthony ... Leggi su iodonna (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per il settimanaleil presidente eletto Joee la sua vice Kamalale Persone2020: il ticket presidenziale, secondo il direttore della rivista, Edward Felsenthal, ha «cambiato la storia dell’America, mostrando che le forze dell’empatiapiù grandi delle furie divisive, e condiviso una visione di guarigione in un mondo in lutto».incoronapersoneCon la conquista della copertina, il duoha battuto altri finalisti: il presidente uscente Donald Trump per l’enorme influenza che ha avuto sugli avvenimenti del 2020, gli operatori sanitari in prima linea nella battaglia contro il Covid 19 e l’immunologo Anthony ...

