Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 10 dicembre 2020

dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 10 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata
Su Rai1 il film Wonder ha totalizzato 3559 spettatori (14.92% di share); su Canale5 il film Harry Potter e l'Ordine della Fenice ha avuto 2371 spettatori, 11.50% di share. La puntata de Le Iene su Italia1 ha avuto in media 1687 spettatori (9.15%); su Rai2 lo speciale Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai ha avuto 1462 spettatori (5.79%), mentre lo show Qui e adesso su Rai3 1123 spettatori (4.80%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1069 spettatori (5.49%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 1045 (4.49%).

Ascolti tv Access ...

