Antonella Clerici punisce uno dei giudici a The Voice Senior: la strana decisione (Di sabato 12 dicembre 2020) La conduttrice di The Voice Senior ha deciso di assegnare una punizione ad uno dei giudici in un caso ben preciso. Scopriamolo. Il programma, che quest'anno è condotto da Antonella Clerici, sta facendo ottimi ascolti ed attirando ottime critiche soprattutto per le storie che vengono raccontate sul palco e che sono uno specchio di una generazione che fu ricca di sogni e di speranze. The Voice Senior ha infatti aperto le porte agli over 60. Uomini e donne che hanno già raggiunto un punto importante della loro vita e che ora si apprestano a cercare di realizzare un piccolo grande sogno rimasto nel cassetto magari troppo a lungo. Un gioco dinamico, diviso in squadre e che vede il contrapporsi di Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino ed il team composto da Al Bano e ...

