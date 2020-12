Allerta meteo, Sabato temporali in 10 regioni: l’elenco completo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Allerta meteo gialla per temporali durante di Sabato 12 Dicembre. Vediamo l’elenco completo delle regioni coinvolte Allerta meteo (Foto di FelixMittermeier da Pixabay)Il dipartimento di Protezione Civile segnala criticità ordinaria per rischio temporali. La giornata di domani sarà con tempo instabile ma in graduale miglioramento già a partire dal pomeriggio. Successivamente a un’ondata di maltempo che ha coinvolto l’Italia, sembra che lentamente le condizioni meteo stiano migliorando. Provocando numerosissimi disagi nei giorni passati, la Protezione Civile invita i cittadini a continuare con le precauzioni adottate finora. Vediamo insieme l’elenco ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 11 dicembre 2020)gialla perdurante di12 Dicembre. Vediamodellecoinvolte(Foto di FelixMittermeier da Pixabay)Il dipartimento di Protezione Civile segnala criticità ordinaria per rischio. La giornata di domani sarà con tempo instabile ma in graduale miglioramento già a partire dal pomeriggio. Successivamente a un’ondata di maltempo che ha coinvolto l’Italia, sembra che lentamente le condizionistiano migliorando. Provocando numerosissimi disagi nei giorni passati, la Protezione Civile invita i cittadini a continuare con le precauzioni adottate finora. Vediamo insieme...

