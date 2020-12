16enne va al bar a festeggiare ritorno in zona gialla: finisce in coma etilico (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Il bar resterà chiuso per 25 giorni La scorsa domenica 5 ragazzi di 16 anni di Pordenone si sono recati in un bar del centro città per festeggiare l’allentamento delle restrizioni col ritorno in zona gialla della Regione Friuli Venezia Giulia. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Il bar resterà chiuso per 25 giorni La scorsa domenica 5 ragazzi di 16 anni di Pordenone si sono recati in un bar del centro città perl’allentamento delle restrizioni colindella Regione Friuli Venezia Giulia. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

