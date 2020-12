Una nuova generazione per il futuro della moda. Parla Tomaso Trussardi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Made in Italy come un importante valore aggiunto da non perdere, l’evoluzione digitale ma anche il tema degli aiuti al settore, sono alcuni degli elementi affrontati nel web talk di Task Force Italia con ospite Tomaso Trussardi. L’obiettivo è quello di passare dal pensiero all’azione grazie a tavoli di lavoro settoriali e specifici, in questo caso sul settore della moda visto come lifestyle. Tra i partecipanti, coordinati da Diva Moriani, vicepresidente esecutivo di Intek e consigliere di amministrazione di Generali e Moncler, Andrea Gumina, consigliere del ministro degli Affari esteri e componente dello Sherpa Office G7/G20, Alberto Lupoi, consigliere di amministrazione di Mediobanca e Università di Padova, Stefano Caselli. Pro Rettore, Affari internazionali Università Bocconi e Dina Ravera, presidente Pio Albergo ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Made in Italy come un importante valore aggiunto da non perdere, l’evoluzione digitale ma anche il tema degli aiuti al settore, sono alcuni degli elementi affrontati nel web talk di Task Force Italia con ospite. L’obiettivo è quello di passare dal pensiero all’azione grazie a tavoli di lavoro settoriali e specifici, in questo caso sul settorevisto come lifestyle. Tra i partecipanti, coordinati da Diva Moriani, vicepresidente esecutivo di Intek e consigliere di amministrazione di Generali e Moncler, Andrea Gumina, consigliere del ministro degli Affari esteri e componente dello Sherpa Office G7/G20, Alberto Lupoi, consigliere di amministrazione di Mediobanca e Università di Padova, Stefano Caselli. Pro Rettore, Affari internazionali Università Bocconi e Dina Ravera, presidente Pio Albergo ...

matteosalvinimi : Roy Biasi, sindaco da poco eletto a Taurianova con una lista della Lega, ha la mia stima e sarà tra i protagonisti… - ComuneMI : Il quartiere #Isola ha una nuova piazza verde e vivibile per tutti: Piazzale Archinto ha cambiato volto e al centro… - marcodimaio : Tutti gli uomini nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Una frase fondamentale che dal 1948 ha segnato una… - claudiabertanza : Eh sì, Brooke... ha passato la notte con tuo marito!!! Ora abbiamo una nuova frase da ripetere all'infinito. #twittamibeautiful - Carlotta_Lottie : RT @sonotuapayne: io non ho ancora capito se Louis si riferisce davvero a una nuova canzone oppure alla cover ma qualsiasi cosa sarà mi far… -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Ayrton, Schumi, e ora Russell: è nata una nuova stella? La Gazzetta dello Sport Il Benfica riflette su Verissimo: si inserisce anche la Roma

Lucas Verissimo è in uscita dal Santos: il Benfica prepara una nuova offerta, ma c'è da registrare l'inserimento della Roma.

Instagram lancia le Guide: cosa sono e come utilizzarle al meglio per il nostro business

Da una ventina di giorni Instagram ha rilasciato un nuovo aggiornamento della piattaforma, inserendo uno strumento nuovo ai suoi utenti: le Guide. Dopo circa una settimana dall'inserimento delle guide ...

Lucas Verissimo è in uscita dal Santos: il Benfica prepara una nuova offerta, ma c'è da registrare l'inserimento della Roma.Da una ventina di giorni Instagram ha rilasciato un nuovo aggiornamento della piattaforma, inserendo uno strumento nuovo ai suoi utenti: le Guide. Dopo circa una settimana dall'inserimento delle guide ...