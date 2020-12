Terapia intensiva occupata quasi al 100% a Stoccolma: Covid in Svezia a livelli critici (Di giovedì 10 dicembre 2020) C’è una notizia vera che richiede però delle precisazioni, oggi 10 novembre, a proposito del Covid in Svezia. Confermando il trend che abbiamo portato alla vostra attenzione pochi giorni fa, infatti, bisogna prendere atto che le unità di Terapia intensiva nella regione della capitale svedese Stoccolma hanno raggiunto la capacità del 99% martedì per la prima volta durante la pandemia di Coronavirus. Situazione dunque da analizzare in modo dettagliato, per fare informazione a 360 gradi. Il Covid in Svezia e l’occupazione di unità di Terapia intensiva a Stoccolma Proprio in queste ore, il capo dell’assistenza sanitaria della regione ha invitato tutti gli abitanti di Stoccolma a seguire le raccomandazioni ... Leggi su bufale (Di giovedì 10 dicembre 2020) C’è una notizia vera che richiede però delle precisazioni, oggi 10 novembre, a proposito delin. Confermando il trend che abbiamo portato alla vostra attenzione pochi giorni fa, infatti, bisogna prendere atto che le unità dinella regione della capitale svedesehanno raggiunto la capacità del 99% martedì per la prima volta durante la pandemia di Coronavirus. Situazione dunque da analizzare in modo dettagliato, per fare informazione a 360 gradi. Iline l’occupazione di unità diProprio in queste ore, il capo dell’assistenza sanitaria della regione ha invitato tutti gli abitanti dia seguire le raccomandazioni ...

