San Camillo, al via servizio tamponi per disabili (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – Prende il via il servizio tamponi per i disabili. Grazie al 'Progetto Tobia' dalle 14 alle 19 del lunedi', mercoledi' e venerdi' sara' possibile, previa prenotazione, presso il Padiglione Malpighi dell'ospedale San Camillo, fare il test per Covid-19 (antigenico e molecolare, con ricetta medica dematerializzata). Il 'Progetto Tobia' offre a persone con disabilita' intellettiva o relazionale l'opportunita' di accedere alle procedure diagnostiche utili e necessarie a prevenire e curare patologie non direttamente legate alla malattia principale da cui sono affetti. "E' un segnale di attenzione importante rivolto ai pazienti con disabilita' intellettiva grave non collaboranti o difficili per i quali anche un esame semplice come un tampone Covid puo' rappresentare una grande ...

