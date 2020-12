Renzi attacca Conte: “Parlamento non si sostituisce con diretta Facebook”. Applausi da Lega e Pd (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – Matteo Renzi sfida Giuseppe Conte al Senato: se il premier non farà un passo indietro sulla governance del Recovery fund Italia Viva voterà contro. In un intervento più volte applaudito dall’opposizione (e da pezzi del Pd), Renzi annuncia le condizioni per tenere in vita il governo giallofucsia. E dice chiaramente – perlomeno in pubblico – che Iv non chiede poltrone. Ma esige che la gestione dei 200 miliardi Ue passi per il dibattito in Parlamento, che non può essere esautorato. Renzi attacca Conte in Aula al Senato “Dica ai suoi collaboratori che chiamano le redazioni dei giornali per dire che Italia Viva è in cerca di poltrone che se ha bisogno di qualche poltrona ce ne sono tre a sua disposizione, due da ministro e una da sottosegretario. Il Parlamento non è un talk ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – Matteosfida Giuseppeal Senato: se il premier non farà un passo indietro sulla governance del Recovery fund Italia Viva voterà contro. In un intervento più volte applaudito dall’opposizione (e da pezzi del Pd),annuncia le condizioni per tenere in vita il governo giallofucsia. E dice chiaramente – perlomeno in pubblico – che Iv non chiede poltrone. Ma esige che la gestione dei 200 miliardi Ue passi per il dibattito in Parlamento, che non può essere esautorato.in Aula al Senato “Dica ai suoi collaboratori che chiamano le redazioni dei giornali per dire che Italia Viva è in cerca di poltrone che se ha bisogno di qualche poltrona ce ne sono tre a sua disposizione, due da ministro e una da sottosegretario. Il Parlamento non è un talk ...

