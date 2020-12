Recovery Fund | Conte | «Vado avanti solo se c’è fiducia dalla maggioranza»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020), dopo aver ricevuto il sì di Camera e Senato sulla risoluzione che dà il via alla riforma del Mes, è pronto a partecipare al Consiglio europeo di oggi e domani. Sicuro, al “Corriere della sera” il presidente del Consiglio ha detto a proposito del: «Non mi spaventa il confronto tra alleati, l’importante è che la dialettica si traduca in ricchezza di idee, non in sterili polemiche. (…) Sulabbiamo appena iniziato a discutere, avendo bene in mente gli obiettivi di funzionalità e semplificazione». «Nel testo della norma – ha dichiarato riferendosi alle critiche che sono piovute sulla ipertrofica composizione dell’organismo – non c’è scritto da nessuna parte che ci saranno 300 consulenti». leggi anche l’articolo —> Chi sono deputati Forza ...