Qui e Adesso su Rai 3 con Massimo Ranieri, ospiti e anticipazioni del 10 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Qui e Adesso con Massimo Ranieri su Rai 3 gli ospiti e le anticipazioni del 10 dicembre Massimo Ranieri è tornato in tv e lo fa a suo modo con uno show Qui e Adesso che non è un varietà ma più un racconto intorno al teatro e allo spettacolo, tra palco e camerini, tra prove e chiacchierate a cuore aperto. Giovedì 10 dicembre il secondo appuntamento. Un luogo spontaneo per dialogare o cantare insieme, dando spazio innanzitutto alle emozioni e ai sentimenti artistici in comune. Poi naturalmente il grande talento di Ranieri, attore e cantante con i suoi cavalli di battaglia e nuovi arrangiamenti, tutto seguito nel suo costruirsi, dalle prove al magico risultato finale. Gli ospiti del 10 ...

