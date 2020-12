Napoli, cala il numero di pazienti positivi al Covid nel pronto soccorso del Cardarelli (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continua a calare il numero dei pazienti Covid del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Al momento il nosocomio ne registra 30, mentre nel periodo del picco della seconda ondata si arrivava a circa 60. Il Cardarelli registra in totale 170 pazienti Covid nei diversi reparti della struttura, ma il turn over dei letti avviene con meno frequenza dal momento che i pazienti ricoverati un quadro clinico preoccupante. In media, ogni paziente rimane ricoverato nel Cardarelli per 20 giorni. Dati i numeri incoraggianti, i dirigenti dell’ospedale hanno concesso a turno qualche giorno di ferie ai medici che hanno affrontato con grave ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continua are ildeideldell’ospedale. Al momento il nosocomio ne registra 30, mentre nel periodo del picco della seconda ondata si arrivava a circa 60. Ilregistra in totale 170nei diversi reparti della struttura, ma il turn over dei letti avviene con meno frequenza dal momento che iricoverati un quadro clinico preoccupante. In media, ogni paziente rimane ricoverato nelper 20 giorni. Dati i numeri incoraggianti, i dirigenti dell’ospedale hanno concesso a turno qualche giorno di ferie ai medici che hanno affrontato con grave ...

