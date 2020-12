Milan, infortunio Kjaer: quando può rientrare (Di giovedì 10 dicembre 2020) infortunio Kjaer: il danese spera di saltare solo le gare con Parma e Genoa per essere a disposizione contro il Sassuolo Dopo Zlatan Ibrahimovic e Donnarumma, è Simon Kjaer il giocatore ritenuto imprescindibile per lo scacchiere di Stefano Pioli. Il danese è stato acquistato dal Siviglia per soli 3,5 milioni di euro e ora all’età di 30 anni ne vale addirittura il triplo. Stando a quanto riporta Tuttosport, il difensore centrale danese spererebbe di saltare solamente Parma e Genoa per essere a disposizione contro il Sassuolo. Nei peggiori dei casi sarà in campo contro la Lazio il 23 dicembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020): il danese spera di saltare solo le gare con Parma e Genoa per essere a disposizione contro il Sassuolo Dopo Zlatan Ibrahimovic e Donnarumma, è Simonil giocatore ritenuto imprescindibile per lo scacchiere di Stefano Pioli. Il danese è stato acquistato dal Siviglia per soli 3,5 milioni di euro e ora all’età di 30 anni ne vale addirittura il triplo. Stando a quanto riporta Tuttosport, il difensore centrale danese spererebbe di saltare solamente Parma e Genoa per essere a disposizione contro il Sassuolo. Nei peggiori dei casi sarà in campo contro la Lazio il 23 dicembre. Leggi su Calcionews24.com

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vittoria in rimonta per il Milan in Europa League, che conquista i sedicesimi della competizione. Unica nota negativa l’uscita dal campo per infortunio di Simon Kjaer.Il danese è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare che potrebbe tenerlo fuori per diverse settimane.

Tra una settimana il calciatore si sottoporrà ad un nuovo controllo per capire l’evoluzione dell’infortunio. I tempi di recupero? La sensazione è che Kjaer starà fuori per un paio di settimane. Il danese potrebbe rientrare il 20 dicembre in casa del Sassuolo, o il 23 dicembre a San Siro nell’ultima partita dell’anno contro la Lazio.

Il Milan non ha comunicato ufficialmente i tempi di recupero di Kjaer. Il rientro in campo dell'ex centrale atalantino, comunque, dovrebbe avvenire già prima della fine dell'anno. In particolare,...

