Mamma di 4 figli si impicca dopo essere stata lasciata: le scuse sul muro prima della morte (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il cadavere di Katrina Fuller è stato trovato dal figlio dopo che l'ex compagno della madre lo ha chiamato per dirgli di tenerla d'occhio perché aveva paura che potesse fare "qualcosa di stupido" Tragedia a Surrey, nel Regno Unito, dove una madre di 4 figli, la 35enne Katrina Fuller, si è tolta la vita dopo essere stata lasciata dal compagno. Il cadavere della donna è stato trovato, purtroppo, dal figlio, che era stato contattato dall'ex della Mamma che gli aveva chiesto di "tenerla sott'occhio" dopo che la Fuller aveva chiamato l'uomo per dirgli che se l'avesse lasciata avrebbe fatto "qualcosa di stupido". L'incidente è avvenuto durante la festa di ...

