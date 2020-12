Le Iene: Elena, Erica, Rita e i loro 9 cagnolini hanno trovato casa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Elena, Erica, Rita e il loro 9 cagnolini fino a qualche tempo fa vivevano sotto un ponte. Grazie al servizio de ‘Le Iene’ ora avranno una casa vera dove poter stare. (Screenshot video)Il programma di Italia 1 si era occupata mesi fa della storia di Elena, Erica e Rita, le tre donne che a causa di un passato difficile vivevano sotto a un ponte della periferia di Milano. A fare loro compagnia, 9 cagnolini che non si separano mai dal trio. Dopo un appello pubblico lanciato dal programma per trovare una sistemazione alle tre donne e ai loro cagnolini, finalmente ora la buona notizia: qualcuno a messo ha disposizione una casa e un enorme ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020)e ilfino a qualche tempo fa vivevano sotto un ponte. Grazie al servizio de ‘Le’ ora avranno unavera dove poter stare. (Screenshot video)Il programma di Italia 1 si era occupata mesi fa della storia di, le tre donne che a causa di un passato difficile vivevano sotto a un ponte della periferia di Milano. A farecompagnia, 9che non si separano mai dal trio. Dopo un appello pubblico lanciato dal programma per trovare una sistemazione alle tre donne e ai, finalmente ora la buona notizia: qualcuno a messo ha disposizione unae un enorme ...

avv_procopio : RT @redazioneiene: Vi ricordate la storia di Elena, Erica, Rita e dei loro 9 cagnolini? Le abbiamo conosciute sotto a un ponte di Milano e… - Lopez92Paul : RT @redazioneiene: Vi ricordate la storia di Elena, Erica, Rita e dei loro 9 cagnolini? Le abbiamo conosciute sotto a un ponte di Milano e… - redazioneiene : Vi ricordate la storia di Elena, Erica, Rita e dei loro 9 cagnolini? Le abbiamo conosciute sotto a un ponte di Mila… - rubio_elena : RT @Lul62111985: #rosmello Selvaggia 'Chi pensi potrà entrare? un bono?' Dayane ' No..' S 'immagina se entrano delle iene' D 'tre Stefania… - elena_elnmrl15 : RT @mariamarilucen: #RudyGiuliani è in ospedale e la sinistra se ne gode, così come fece per Bolsonaro, Johnson,Berlusconi, Trump. Le pande… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Elena Le Iene: Elena, Erica, Rita e i loro 9 cagnolini hanno trovato casa Ck12 Giornale Le Iene Show, anticipazioni della puntata di giovedì 10 dicembre su Italia 1

Le Iene anticipazioni servizi in onda stasera giovedì 10 dicembre 2020 su Italia 1. Ecco i video servizi della puntata di stasera de Le Iene.

Tre donne senzatetto e 9 cagnolini: dalla vita sotto un ponte al mare della Sicilia

Vi ricordate la storia di Elena, Erica, Rita e dei loro 9 cagnolini? Questa curiosa famiglia l'abbiamo conosciuta sotto a un ponte di Milano dove viveva in tempi di coronavirus. Dopo il nostro servizi ...

Le Iene anticipazioni servizi in onda stasera giovedì 10 dicembre 2020 su Italia 1. Ecco i video servizi della puntata di stasera de Le Iene.Vi ricordate la storia di Elena, Erica, Rita e dei loro 9 cagnolini? Questa curiosa famiglia l'abbiamo conosciuta sotto a un ponte di Milano dove viveva in tempi di coronavirus. Dopo il nostro servizi ...