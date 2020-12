La moglie di Paolo Rossi: “La diagnosi dopo un viaggio, sembrava risolvibile” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Federica Cappelletti ha raccontato gli ultimi giorni di vita dell’ex calciatore A dare l’annuncio sui social è stata lei, la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, che ha raccontato anche gli ultimi giorni del coniuge a “Corriere della Sera”. Leggi anche: Si è spento a 64 anni Paolo Rossi, protagonista del Mondiale dell’82 Paolo lottava dalla scorsa primavera contro un tumore. La diagnosi era arrivata dopo un viaggio alle Maldive in cui i due avevano deciso di rinnovare le promesse. “Sono stati giorni straordinari. Tornati in Italia, la diagnosi. Ma sembrava una cosa assolutamente risolvibile. Poi sono arrivati altri problemi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Federica Cappelletti ha raccontato gli ultimi giorni di vita dell’ex calciatore A dare l’annuncio sui social è stata lei, ladi, Federica Cappelletti, che ha raccontato anche gli ultimi giorni del coniuge a “Corriere della Sera”. Leggi anche: Si è spento a 64 anni, protagonista del Mondiale dell’82lottava dalla scorsa primavera contro un tumore. Laera arrivataunalle Maldive in cui i due avevano deciso di rinnovare le promesse. “Sono stati giorni straordinari. Tornati in Italia, la. Mauna cosa assolutamente risolvibile. Poi sono arrivati altri problemi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...

