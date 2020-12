Juventus | senti Rummenigge | “Juve-Alaba? Deciderà il giocatore Nessun contatto con Dybala”

oudreihorne : Sto a fa’ l’assolo di Freddie Mercury Me sta a sentì tutto Appio latino . . #Juventus #BarcellonaJuventus #ronaldo… - sportli26181512 : Milan, senti Legrottaglie: 'Scudetto? Lotterà fino alla fine': Milan, senti Legrottaglie: 'Scudetto? Lotterà fino a… - TuttoJuve24 : 'E' un giocatore fantastico, la #Juve lo sa' ?? Le parole di #Raiola su un suo assistito ?? - LorenzoPuliga : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, senti #Raiola: '#Pogba infelice a Manchester, deve cambiare aria'. #SportMediaset - infoitsport : Juventus, senti Raiola: 'Pogba infelice a Manchester, deve cambiare aria' - Sportmediaset -

La Juventus vuole David Alaba? "Magari resta con noi...". Intervista a tutto campo di Karl-Heinz Rummenigge, l'amministratore delegato del Bayern Monaco parla a Tuttosport di mercato ...Karl-Heinz Rummenigge, premiato miglior manager europeo, risponde alle domande di Tuttosport ed affronta tanti temi legati alla Juventus, come la vicenda Alaba.. CONTATTI- Diverse le domande sul calciomercato, in particolare sull’asse Bayern-Juve.Il dirigente tedesco ha commentato l’interesse bianconero per David Alaba.. “E’ normale. I migliori club europei stanno lavorando per ...Da Guangzhou il presidente del Bayern ha invitato il suo giocatore a non cambiare maglia. Vidal? "Raggiunto l'accordo"