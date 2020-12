Infila nello zaino bottiglie di whisky e bibite e tenta la fuga dal supermercato

Ultime Notizie dalla rete : Infila nello

RavennaToday

La Polizia ha denunciato V.F. 43enne campano, senza fissa dimora, per il reato di tentato furto aggravato. Ieri pomeriggio una Volante della Questura è ...Scomparso a 64 anni per una malattia che non gli ha dato scampo. E' stato pallone d'oro. Storica la sua tripletta nella partita del Mundial spagnolo contro il Brasile ...