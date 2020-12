Il razzo Space X di Elon Musk decolla perfettamente Ma poi si schianta Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Austin, 10 dic – LaX diha fattore con successo per otto miglia unsperimentale, partito dalla struttura di test dell’azienda nel sud del Texas ieri. E’ anche tornato giù, come previsto, peccato che però si siato al suolo in un enorme nube di fiamme e fumo. IlStarship dellaX diL’enormedellaX non aveva nessuno a bordo. Era uno dei primi modelli evolutivi di Starship, un’astronave ideata da, che spera verrà utilizzata per trasportare enormi satelliti nell’orbita terrestre, trasportare persone tra le città a velocità incredibile e – alla fine – stabilire un insediamento umano su Marte. Il volo di prova ha giù ...