Hauge regala i tre punti al Milan | i rossoneri passano primi nel girone

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ilha battuto lo Sparta Praga 1-0, grazie ad un supergol di. Questa vittoria, arrivata con in campo le seconde linee, in concomitanza con la sconfitta del Lille con il Celtic permette aidi passare comedel. Questo garantisce un sorteggio più semplice. Le squadre più difficile che potrà incontrare ilsono: Real Sociedad, Salisburgo e Benfica. Chi è stato il migliore del match? il migliore del match è stato Jens Peter. l’ala norvegese ha segnato il gol vittoria, che ha permesso aidi portare a casa questa importantissima vittoria. Formazioni Sparta Praga-SPARTA PRAGA (3-5-2): Heka; Vitik, Plechaty, Lischka; Wiesner, Sacek, Soucek, Karabec, Polidar; Minchev, ...

Milan e Napoli vincono, prime nei loro gironi, la Roma perde ma va comunque ai sedicesimi di finale, forte del primo posto in A. E' il risultato della giornata dei club italiani in Europa League. Il ...Tutte promosse. Tutte, eccetto una. La fase a gironi di Champions League ed Europa League va finalmente in archivio e i sorrisi abbondano fra le italiane. Ride la Juventus, che si è improvvisamente sc ...