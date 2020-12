Gucci | dopo Lady Gaga ecco Jeremy Irons

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 10 dicembre 2020), la megaproduzione del film sullo stilista con un cast stellare si arrichhisce di un altro nome premio Oscar Jeremie, sarà(Rodolfo, padre dello stilista) nel film di Ridley Scott. Cresce sempre più l’attesa per il film che deve raccontare sul grande schermo la vicenda dell’omicidio dello stilista, avvenuto a Milano nel 1995. Chi farà parte del cast? oltre a Jermiesarà Patrizia Reggiani.il successo di “A star is Born”, e la candidatura agli Oscar come miglior attrice torna al cinema con un altro ruolo importante. La vittima Maurizioavrà il volto di Adam Driver e a completare il cast ci saranno anche Jared Leto, Al Pacino, oltre agli attori Jack Huston e Reeve Carney. Jermie ...