Frana su via di Grottarossa e via Flaminia Nuova (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel tardo pomeriggio della giornata del 09/12/2020 alcuni massi sono Franati sulla rampa che da via di Grottarossa porta a Flaminia Nuova. Nessun veicolo, per fortuna, è stato coinvolto. Sono intervenuti gli Agenti di Polizia Locale del XV Gruppo Cassia che hanno gestito il flusso veicolare fino all'arrivo dell'impresa del Municipio che, con apposito transennamento, ha interdetto l'accesso nel tratto di rampa interessato dalla Frana. Nei prossimi giorni verranno svolte attività di verifica propedeutiche agli interventi di rimozione dei massi dalla sede stradale e alla messa in sicurezza del costone da cui è avvenuto il distacco. Lo comunica Stefano Simonelli Presidente XV Municipio. su Il Corriere della Città.

