Cervinia, la foto censurata degli sciatori in fila. "Solo problemi di privacy, erano tutti atleti" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Manila Alfano L'8 dicembre immagini alterate. La società che gestisce gli impianti minimizza Una foto ingrandita fino a sfocare e nascondere la vergogna. Gente in coda, che si starebbe accalcando per farsi una bella sciata. Meglio cancellare, per non attirare ulteriori polemiche. Peccato che la pezza si starebbe rivelando peggiore del buco. Sta succedendo a Cervinia qui una webcam sarebbe stata oscurata per nascondere un assembramento davanti alla partenza di un impianto di risalita sulle piste da sci. È quanto è avvenuto nei giorni scorsi, secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa nella valdostana Valtournenche. Regione già abituata a scandali in tempo di Covid quando, alla fine di ottobre, aveva dato il via alla stagione poi immediatamente chiusa in una folle giornata di code e gente ammassata. Il giallo delle piste affollate ...

