CedarFX è il primo broker forex eco-consapevole

Leggi su invezz

(Di venerdì 11 dicembre 2020)è un nuovoche offre ai trader l’opportunità di fare soldi e fare del bene all’ambiente. Cos’è? Scienziati e responsabili politici hanno identificato il cambiamento climatico come una delle maggiori sfide del nostro tempo. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il cambiamento porterà a più di 250.000 decessi aggiuntivi all’anno tra il 2030 e il 2015. Il suo impatto costerà anche miliardi di dollari all’anno.è un nuovoa basso costo che sta cercando di affrontare i problemi del cambiamento climatico. Lo fa tramite il suo account Eco, che addebita una commissione di 1 dollaro per lotto. Quindi abbina la quantità e la convoglia a Ecologi. Ciò si aggiunge a circa dieci alberi per lotto. Ecologi ...