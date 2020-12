Call of Duty | Black Ops Cold War – annunciata la Stagione 1

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’inizio della primadi multiplayer diofOpsWar dista meno di due settimane e nelle ultime ore Treyarch e Activision hanno annunciato e divulgato sempre più informazioni su ciò che i giocatori possono aspettarsi. Tra leak, rumor e trailer, in rete si parla di possibili serie di uccisioni presenti inof: Warzone, nuove armi e nuovi contenuti. Di fatto, questa primadi multigiocatore non fa che rafforzare il rapporto tra il : by Hynerd.it

Una novità molto interessante e gustosa. Ecco i primi bundle per Warzone, un leak svela le sorprese in arrivo di COD Black Ops Cold War Novità in vista anche per gli appassionati di Call of Duty che f ...Il team di sviluppo di Treyarch ha pubblicato una ulteriore patch per Call of Duty: Black Ops Cold War: ecco i dettagli.