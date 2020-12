BCE estende durata e scadenza Piano anti pandemico PEPP

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – La BCE non delude e, come largamentecipato, ha esteso l’ammontare e ladel, alla luce delle ricadute economiche della secondo ondata di pandemia di Covid-19. Il Board ha anche confermato i tassi di interesse ai minimi storici, quello sulle operazioni principali a zero, quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale allo 0,25% e quello sui depositi a -0,50%. “Il Consiglio direttivo – si sottolinea – attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà in maniera coerente ...