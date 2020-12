Babbo Natale, le renne e il Covid (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Ministero degli Esteri della Finlandia in una nota ufficiale ha affermato che Babbo Natale ha confermato il buon esito delle consegne per le Feste. Ma i solerti finlandesi hanno precisato che le restrizioni di viaggio legate al Covid non si applicano alle renne se stanno trainando la slitta piena di regali. In buona sostanza, il Covid può venire, a patto che, in quel momento Babbo Natale con le renne stiano trasportando regali. Un Babbo Natale italiano avrebbe avuto da ridire per il rischio di essere contagiato da persone in transito o da qualche disattento casellante. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Ministero degli Esteri della Finlandia in una nota ufficiale ha affermato cheha confermato il buon esito delle consegne per le Feste. Ma i solerti finlandesi hanno precisato che le restrizioni di viaggio legate alnon si applicano allese stanno trainando la slitta piena di regali. In buona sostanza, ilpuò venire, a patto che, in quel momentocon lestiano trasportando regali. Unitaliano avrebbe avuto da ridire per il rischio di essere contagiato da persone in transito o da qualche disattento casellante.

Il Ministero degli Esteri della Finlandia in una nota ufficiale ha affermato che Babbo Natale ha confermato il buon esito delle consegne per le Feste. Ma i solerti finlandesi hanno precisato che le ...

Sant’Arsenio: il 13 dicembre la Protezione Civile Gruppo Lucano dona panettoni e caramelle ai bambini

Quello di quest’anno sarà un Natale diverso dal solito e con molte restrizioni da rispettare, per questo motivo la Protezione Civile Gruppo Lucano sede di Sant’Arsenio ha deciso di allietare e rendere ...

