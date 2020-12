Addio Pablito, muore a 64 anni Paolo Rossi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Addio Pablito , eroe delle notti spagnoli. muore a 64 anni uno degli artisti del pallone di casa nostra, giocatore unico nel suo genere, attaccante che ha fatto scuole, oltre che le fortune dei club in... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 10 dicembre 2020), eroe delle notti spagnoli.a 64uno degli artisti del pallone di casa nostra, giocatore unico nel suo genere, attaccante che ha fatto scuole, oltre che le fortune dei club in...

DiMarzio : Addio a #PaoloRossi, per sempre #Pablito - RaiNews : Addio a Pablito, eroe gentile del mondiale '82 - Corriere : Addio a «Pablito» Rossi, è stato l'immagine di un Paese intero - sayue1928 : RT @RaiNews: Addio a Pablito, eroe gentile del mondiale '82 - FrancoLaratta : Addio #PaoloRossi ! Aveva 64 anni. Il 2020 si porta via un grande campione del mondo, l'eroe del Mundial 82 Per tut… -