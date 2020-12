2020 FIFA FIFPRO Men’s World 11: Ibra, De Ligt e Ronaldo tra i candidati. Presente anche un calciatore del Napoli (Di giovedì 10 dicembre 2020) La FIFPRO ha annunciato la lista dei 55 giocatori in lizza per la top 11 dell’anno 2020.Tra questi non mancano Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt della Juventus e il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly. Presenti tra i migliori 55 giocatori votati dai calciatori di tutto il mondo, anche due rossoneri. Si tratta di Gianluigi Donnarumma e di Zlatan Ibrahimovic, che solo un paio di settimane fa aveva portato avanti la sua battaglia contro la FIFPRO per la vicenda relativa ai diritti d'immagine.PORTIERIAlisson Becker (Liverpool FC, Brasile)Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgio)David De Gea (Manchester United, Spagna)Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Italia)Moraes Ederson (Manchester City, Brasile)Hugo Lloris (Tottenham ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Laha annunciato la lista dei 55 giocatori in lizza per la top 11 dell’anno.Tra questi non mancano Cristianoe Matthijs dedella Juventus e il centrale delKalidou Koulibaly. Presenti tra i migliori 55 giocatori votati dai calciatori di tutto il mondo,due rossoneri. Si tratta di Gianluigi Donnarumma e di Zlatanhimovic, che solo un paio di settimane fa aveva portato avanti la sua battaglia contro laper la vicenda relativa ai diritti d'immagine.PORTIERIAlisson Becker (Liverpool FC, Brasile)Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgio)David De Gea (Mster United, Spagna)Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Italia)Moraes Ederson (Mster City, Brasile)Hugo Lloris (Tottenham ...

