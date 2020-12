Vaccino, Lucia Annunziata: “Lo Stato deve prendere per il collo le persone e obbligarle” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Molto forti le parole della giornalista Lucia Annunziata in merito al Vaccino anti Covid e ad un suo ipotetico obbligo. In Grand Bretagna proprio ieri è partita la campagna della vaccinazione di massa contro il Covid. Ma non tutto è andato esattamente come previsto. Infatti tra le tante persone vaccinate, due hanno già L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Molto forti le parole della giornalistain merito alanti Covid e ad un suo ipotetico obbligo. In Grand Bretagna proprio ieri è partita la campagna della vaccinazione di massa contro il Covid. Ma non tutto è andato esattamente come previsto. Infatti tra le tantevaccinate, due hanno già L'articolo proviene da Leggilo.org.

LegaSalvini : ++ INCREDIBILE!!! ++ LUCIA ANNUNZIATA: 'VACCINO? GLI ITALIANI ANDRANNO PRESI PER IL COLLO!' - lucia_pal : RT @serenel14278447: Vaccino, stop a chi ha reazioni allergiche. La scelta inglese e la cautela (dopo due episodi) - Angelit92832011 : @lucia_pal @FrancoCappellet Buona parte dei cinesi ke vivono in Italia hanno fatto il vaccino in Cina o se lo sono… - PEINTRE56 : RT @LegaSalvini: ++ INCREDIBILE!!! ++ LUCIA ANNUNZIATA: 'VACCINO? GLI ITALIANI ANDRANNO PRESI PER IL COLLO!' - Serafyna73 : RT @LegaSalvini: ++ INCREDIBILE!!! ++ LUCIA ANNUNZIATA: 'VACCINO? GLI ITALIANI ANDRANNO PRESI PER IL COLLO!' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Lucia Lega contro Lucia Annunziata: "Vaccino, prendere gli italiani per il collo? Incredibile" Liberoquotidiano.it FRASE SHOCK IN DIRETTA SULLA TV DI STATO “I furbetti del vaccino andranno presi per il collo”

La linea del rigore si vorrebbe promuovere anche sul vaccino anti-Covid, e Miozzo lo ha confermato indiretta a "Mezz'ora in più" ...

Celebrazioni per Santa Lucia, sabato e domenica le Messe alla Chiesa del Rosario

In questo tempo di nebbia che , con le parole di Ezechiele , si potrebbe paragonare ai “ giorni nuvolosi e di caligine “ , giorni in cui è facile dubitare sulla strada da percorrere e , di conseguenza ...

La linea del rigore si vorrebbe promuovere anche sul vaccino anti-Covid, e Miozzo lo ha confermato indiretta a "Mezz'ora in più" ...In questo tempo di nebbia che , con le parole di Ezechiele , si potrebbe paragonare ai “ giorni nuvolosi e di caligine “ , giorni in cui è facile dubitare sulla strada da percorrere e , di conseguenza ...