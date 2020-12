Uccisi mentre lavoravano | Il triste destino di una coppia di coniugi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La vicenda, tragica, arriva dalla Calabria, dove i duesono stati trovati morti,a colpi di fucile. Carabinieri (Facebook)La macabra scoperta, fatta dal figlio della, una scoperta terrificante che ha lasciato nello sgomento l’intera comunità calabra. Marito e mogliea colpi di fucile, unassolutamente inatteso e crudele per l’uomo e la donna che in quel momento erano presi dal lavoro. Stavano raccogliendo le olive, quando l’assassino, non ancora identificato li ha sorpresi e freddati a colpi di fucile. Una storia assurda, tragica, che ha visto proprio il figlio dellascoprire l’one dei poveri genitori, gli inquirenti hanno avviato tutte le indagini del caso per scoprire chi possa aver compiuto un ...

Ultime Notizie dalla rete : Uccisi mentre

Due persone, di 58 anni e di 51, marito e moglie, sono state uccise con alcuni colpi di fucile mentre raccoglievano le olive nel Reggino. A trovare i corpi senza vita é stato uno dei due figli della c ...