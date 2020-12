Sport | lo spogliatoio del Barcellona contro Koeman e il suo 4-2-3-1

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per ile per il suo allenatore Ronaldè un momento molto complicato. La sconfitta di ieri serala Juve è costata il primo posto nel girone ed è arrivata dopo quella incassata sul campo del neo promosso Cadice. Sei in totale le gare perse dai blaugrana dall’avvio della stagione. Secondo quando riferisce il quotidiano catalano, la situazione all’interno dellosta sfuggendo di mano al tecnico olandese: ci sarebbero lamentele legate al modulo – il 4-2-3-1 – e dunque allo stile di gioco che si allontanerebbe dall’impostazione storica (il 4-3-3 che viene praticato sin dalle giovanili) del club. Questo creerebbe equivoci di natura tattica, soprattutto per il poco equilibrio in campo, ragione per cui ilfarebbe fatica sia in fase di ...