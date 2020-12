**Spazio: per Tas e Avio contratto Esa da 167 mln per sviluppo Space Rider** (2) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Space Rider aprirà la strada all'Europa per un uso più accessibile, agile e indipendente dello Spazio in orbita bassa" sottolinea l'ad di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini. "Il contratto siglato quest'oggi -aggiunge Comparini- conferma il ruolo guida di Thales Alenia Space nell'ambito dei sistemi di rientro atmosferico, combinando le capacità di piattaforme satellitari orbitali con la possibilità di riutilizzo, e segna una tappa cruciale di grande valore tecnologico per l'Europa spaziale" "Thales Alenia Space possiede, dunque, tutte le tecnologie necessarie per esplorare ulteriormente la Luna, Marte e oltre nell'Universo e l'azienda -prosegue Comparini- è ora pronta ad estendere la sua esperienza alle future applicazioni ancora più sfidanti che includono stadi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Rider aprirà la strada all'Europa per un uso più accessibile, agile e indipendente dello Spazio in orbita bassa" sottolinea l'ad di Thales AleniaItalia, Massimo Comparini. "Ilsiglato quest'oggi -aggiunge Comparini- conferma il ruolo guida di Thales Alenianell'ambito dei sistemi di rientro atmosferico, combinando le capacità di piattaforme satellitari orbitali con la possibilità di riutilizzo, e segna una tappa cruciale di grande valore tecnologico per l'Europa spaziale" "Thales Aleniapossiede, dunque, tutte le tecnologie necessarie per esplorare ulteriormente la Luna, Marte e oltre nell'Universo e l'azienda -prosegue Comparini- è ora pronta ad estendere la sua esperienza alle future applicazioni ancora più sfidanti che includono stadi ...

Raiofficialnews : “Come avreste vissuto senza teatro, senza cinema, senza musica nel periodo del lockdown? Noi ci siamo chiesti cosa… - Internazionale : Negli ultimi anni il numero degli istituti di cura pubblici e quello dei posti letto è diminuito progressivamente,… - ComuneMI : Presentate le sistemazioni superficiali della tratta Sforza-De Amicis della #M4. Per la stazione Sforza-Policlinico… - GiusPecoraro : RT @chesucc3de: ***BREAKING*** La puntata di stasera di #chesucc3de inizierà qualche minuto dopo per lasciare spazio al dibattito parlamen… - Sara_Zeneize : @venere_dirimmel Si, ma per me c'è troppo spazio tra un filo e l'altro.. Ora l'ho usata così, ne prenderò altre. Son fatte bene -

Ultime Notizie dalla rete : **Spazio per **Spazio: per Tas e Avio contratto Esa da 167 mln per sviluppo Space Rider** Yahoo Finanza Spazio, per Tas e Avio contratto Esa da 167 mln per sviluppo Space Rider

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nuovo importante contratto con l'Esa per le industrie spaziali italiane. Thales Alenia Space (Thales 67 %, Leonardo 33 %) e Avio, in qualità di co-Prime contractors, hanno ...

Hayabusa 2 e Oriris-Rex

Osservatorio Astronomico Sormano - News OAS - Le scoperte riguardanti il mondo degli asteroidi, come dimostrano le ricerche con le missioni spaziali tuttora in corso, hanno sempre catalizzato l’attenz ...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nuovo importante contratto con l'Esa per le industrie spaziali italiane. Thales Alenia Space (Thales 67 %, Leonardo 33 %) e Avio, in qualità di co-Prime contractors, hanno ...Osservatorio Astronomico Sormano - News OAS - Le scoperte riguardanti il mondo degli asteroidi, come dimostrano le ricerche con le missioni spaziali tuttora in corso, hanno sempre catalizzato l’attenz ...