Sciopero benzinai | distributori chiusi dal 14 al 17 dicembre

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ihanno annunciato uno: dalla sera di lunedì 14sino alla mattina di giovedì 17, chiuderanno i. Lodeiche protestano contro il Governo La crisi del mondo del lavoro a causa della pandemia da Coronavirus ha toccato da vicino anche la categoria dei. Questi ultimi, infatti, risentono anzitutto delle conseguenze di un’inferiore mobilità, ma anche di quelle del coprifuoco – che, come è noto, impedisce a chiunque, in tutta Italia, di uscire di casa dalle 22:00 alle 5:00 -. Le ulteriori restrizioni contenute nel nuovo Dpcm, che vietano lo spostamento tra Regioni (dal 21al 6 gennaio), e persino tra Comuni (a Natale, a Santo Stefano e a Capodanno), non ...

Organizzazioni sindacali indispettite dall’atteggiamento del Governo che ha escluso le imprese di gestione degli impianti dal Decreto ristori ...Benzinai in sciopero dal 14 al 17 dicembre: impianti chiusi anche in autostrada e disagi previsti per chi partirà per le vacanze di Natale. Orari e info utili.