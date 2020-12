Recovery fund, l’intervento di Renzi in Senato: “Conte si fermi. Se vuole altre poltrone, ci sono le nostre” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Noi siamo pronti a discutere di tutto in un dibattito parlamentare aperto e franco. Non siamo disponibili a utilizzare la legge di bilancio per fare quello che abbiamo. Se c’è un provvedimento che tiene la Governance del Next generation Ue e la norma sui servizi segreti noi votiamo contro”. È un passaggio dell’intervento in Senato del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Il Senatore dopo le minacce e gli avvertimenti delle scorse ore, ha rivelato il ricatto a Palazzo Madama rivolgendosi direttamente al premier: “E’ il momento di dirci le cose in faccia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Noi siamo pronti a discutere di tutto in un dibattito parlamentare aperto e franco. Non siamo disponibili a utilizzare la legge di bilancio per fare quello che abbiamo. Se c’è un provvedimento che tiene la Governance del Next generation Ue e la norma sui servizi segreti noi votiamo contro”. È un passaggio delindel leader di Italia Viva, Matteo, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Ilre dopo le minacce e gli avvertimenti delle scorse ore, ha rivelato il ricatto a Palazzo Madama rivolgendosi direttamente al premier: “E’ il momento di dirci le cose in faccia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

