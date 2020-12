PSG-Basaksehir, il messaggio dell’ECA: «Non c’è spazio per il razzismo» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo il rinvio di PSG-Basaksehir, la European Club Association ha appoggiato l’operato dei giocatori delle due squadre La European Club Association ha pubblicato un messaggio in seguito agli episodi occorsi ieri in PSG-Basaksehir. NO AL razzismo – «Non c’è spazio per il razzismo o qualsiasi forma di discriminazione nel calcio o nella nostra società. Le squadre e i giocatori che prendono una posizione per sensibilizzare, educare e guidare il cambiamento nella lotta ai pregiudizio sono una constante fonte d’ispirazione. Il calcio deve restare unito come una squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo il rinvio di PSG-, la European Club Association ha appoggiato l’operato dei giocatori delle due squadre La European Club Association ha pubblicato unin seguito agli episodi occorsi ieri in PSG-. NO AL– «Non c’èper ilo qualsiasi forma di discriminazione nel calcio o nella nostra società. Le squadre e i giocatori che prendono una posizione per sensibilizzare, educare e guidare il cambiamento nella lotta ai pregiudizio sono una constante fonte d’ispirazione. Il calcio deve restare unito come una squadra». Leggi su Calcionews24.com

