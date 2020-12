MotoGP, Marc Marquez atteso dalla sfida più importante: la carriera dello spagnolo potrebbe essere a rischio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 82 vittorie, 134 podi, 90 pole-position e 8 titoli mondiali. Marc Marquez è questo nel Motomondiale, ma è anche altro: un funambolo del Circus delle due ruote. Ebbene, l’asso nativo di Cervera è atteso probabilmente dalla sfida più importante della sua carriera: guarire da una frattura rimediata all’inizio del Mondiale 2020 di MotoGP per eccessiva foga. Le operazioni si son susseguite e nel terzo intervento, oltre alla placca per sintetizzare la lesione citata, è stato trapiantato un frammento di osso ricavato dal suo bacino. Un modo di procedere reso necessario per permettere al suo omero di vascolizzarsi e di ricomporre in maniera definitiva una frattura che nelle due operazioni precedenti non si era ricomposta nella sua totalità. Che cosa aspetta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 82 vittorie, 134 podi, 90 pole-position e 8 titoli mondiali.è questo nel Motomondiale, ma è anche altro: un funambolo del Circus delle due ruote. Ebbene, l’asso nativo di Cervera èprobabilmentepiùdella sua: guarire da una frattura rimediata all’inizio del Mondiale 2020 diper eccessiva foga. Le operazioni si son susseguite e nel terzo intervento, oltre alla placca per sintetizzare la lesione citata, è stato trapiantato un frammento di osso ricavato dal suo bacino. Un modo di procedere reso necessario per permettere al suo omero di vascolizzarsi e di ricomporre in maniera definitiva una frattura che nelle due operazioni precedenti non si era ricomposta nella sua totalità. Che cosa aspetta ...

SkySportMotoGP : Marc Marquez si è operato di nuovo: terzo intervento al braccio destro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - OA_Sport : MotoGP, Marc Marquez atteso dalla sfida più importante: la carriera dello spagnolo potrebbe essere a rischio - MotoriNews24 : MotoGP, Marc Marquez: “Pol? Non so se si pente della scelta Honda” - zazoomblog : MotoGP Marc Marquez: Non so se Pol Espargaro si penta di venire in Honda... - #MotoGP #Marquez: #Espargaro #penta - infoitsport : MotoGP, caso Marc Marquez: siamo tutti responsabili -