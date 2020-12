Meleo | in ville storiche parte manutenzione ciclabili

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Oggi sono iniziati i lavori didella Dorsale delle, la pista ciclabile che da piazzale delle Belle Arti conduce attraverso villa Borghese e villa Ada”. E’ quanto annuncia su Facebook l’assessore capitolino ai Lavori Pubblici, Linda. “Abbiamo iniziato con il tratto di viale Gioacchino Rossini, che piu’ necessitava distante gli avvallamenti presenti causati anche dalle radici che ne avevano determinato una parziale chiusura, per poi proseguire su via Panama”, spiega. “Stiamo rimuovendo il vecchio strato di asfalto danneggiato. Una volta completata la stesa del nuovo manto stradale sara’ apposta la nuova segnaletica orizzontale per restituire visibilita’ e sicurezza all’intero percorso.” “Il cantiere ha richiesto dei lavori ...