Marino | a d Atalanta | “Sono situazioni cicliche che bisogna affrontare con calma e sangue freddo”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La presenza del Papu Gomez titolare in campo oggi contro l’Ajax è decisamente un buon segno di distensione, ma non sembra che la situazione sia completamente superata. In attesa di capire il risultato della sfida di oggi che potrebbe influenzare gli esiti della situazione il direttore generale dell’, Umbertone ha parlato ai microfoni si Sky, confermando l’intervento della società “Ed è stato l’intervento di una proprietà innamorata che sa che per l’e la città questa gara è molto, molto importante e che va messa al primo posto la squadra davanti a tutto e tutti. Certenon dico che succedono ogni anno, ma sonoaffrontarle confreddo, ma soprattutto ci si deve concentrare sul momento ...