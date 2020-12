Maltempo, allerta su quasi tutta l’Italia. Mose in azione per l’acqua alta a Venezia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Avisi della Protezione civile per 14 regioni. La criticità maggiore (rossa) prevista per Alto Adige e parte della Campania. Scuole chiuse a Napoli e a Salerno. Nella città lagunare innalzate le paratoie dell’impianto, per stamattina previsto il livello massimo di marea. l’Italia nella morsa del Maltempo. Sono 14 le regioni in allerta per la giornata di oggi. L’avviso di allerta rossa è stato diramato dalla Protezione civile per Alto Adige e Campania; arancione per Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto; giallo in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia e Toscana. Intanto a Venezia nelle prime ore di oggi è stato azionato il Mose, dopo che previsioni più favorevoli non hanno ieri fatto scattare l’impianto, ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Avisi della Protezione civile per 14 regioni. La criticità maggiore (rossa) prevista per Alto Adige e parte della Campania. Scuole chiuse a Napoli e a Salerno. Nella città lagunare innalzate le paratoie dell’impianto, per stamattina previsto il livello massimo di marea.nella morsa del. Sono 14 le regioni inper la giornata di oggi. L’avviso dirossa è stato diramato dalla Protezione civile per Alto Adige e Campania; arancione per Basilicata, Calabria, FriuliGiulia, Umbria e Veneto; giallo in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia e Toscana. Intanto anelle prime ore di oggi è stato azionato il, dopo che previsioni più favorevoli non hanno ieri fatto scattare l’impianto, ...

