L’Europa vara Hexa-X, il suo progetto di ricerca per il 6G (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nasce il progetto europeo Hexa-X per studiare la tecnologia 6GMentre il 5G inizia a muovere i suoi primi passi e a Oriente la Cina corre verso le soluzioni per la futura rete 6G, anche L’Europa inizia a inoltrarsi sul sentiero delle reti mobili ultraveloci di futura generazione. Perciò a gennaio 2021 prenderà il via il progetto europeo di ricerca sul 6G denominato Hexa-X. Questo progetto, che ha ricevuto i finanziamenti dalla Commissione europea nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020, durerà fino al 2023 e chiamerà a raccolta tutte le parti che in qualche modo rivestono un ruolo nella creazione delle future reti di sesta generazione. Parteciperanno al progetto provider di rete, fornitori di servizi di ... Leggi su wired (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nasce ileuropeo-X per studiare la tecnologia 6GMentre il 5G inizia a muovere i suoi primi passi e a Oriente la Cina corre verso le soluzioni per la futura rete 6G, ancheinizia a inoltrarsi sul sentiero delle reti mobili ultraveloci di futura generazione. Perciò a gennaio 2021 prenderà il via ileuropeo disul 6G denominato-X. Questo, che ha ricevuto i finanziamenti dalla Commissione europea nell’ambito del programma die innovazione Horizon 2020, durerà fino al 2023 e chiamerà a raccolta tutte le parti che in qualche modo rivestono un ruolo nella creazione delle future reti di sesta generazione. Parteciperanno alprovider di rete, fornitori di servizi di ...

comunica_rp : La commissione Ue vara l’agenda anti-terrorismo: focus sui contenuti estremisti online - StartComNews : La commissione Ue vara l’agenda anti-terrorismo: focus sui contenuti estremisti online - thotkamel : RT @giuslit: Si respira un'arietta frizzantina in Europa. Macron, i cui poliziotti picchiano gente per strada da mesi, vara una legge che i… - Titti14760140 : RT @giuslit: Si respira un'arietta frizzantina in Europa. Macron, i cui poliziotti picchiano gente per strada da mesi, vara una legge che i… - kolemicos : RT @giuslit: Si respira un'arietta frizzantina in Europa. Macron, i cui poliziotti picchiano gente per strada da mesi, vara una legge che i… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa vara Atlantia congela investimenti di Autostrade. Cancellieri (M5S): via la concessione Il Sole 24 ORE