Lapo Elkann ci è ricascato: fermato per possesso di cocaina ed eccesso di velocità (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic – Lapo Elkann, a quanto pare, ci è ricascato. L’odierno alfiere del progressismo di lusso e dell’antifascismo in Ferrari, «fu» ragazzaccio dissoluto con una spiccata predilezione per «le donne con una marcia in più», a quanto pare non è più tanto «fu». Il Fatto Quotidiano riporta oggi che il prode Lapo è stato iscritto nel registro degli indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un altro scivolone per Lapo Elkann I carabinieri della compagnia di Santa Margherita gli hanno infatti contestato il reato lo scorso 12 settembre, dopo averlo fermato nel centro di Rapallo a bordo della sua Ferrari. Lapo ed un amico in quel frangente avevano goffamente tentato di disfarsi del quantitativo – alcuni grammi – buttandolo a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic –, a quanto pare, ci è. L’odierno alfiere del progressismo di lusso e dell’antifascismo in Ferrari, «fu» ragazzaccio dissoluto con una spiccata predilezione per «le donne con una marcia in più», a quanto pare non è più tanto «fu». Il Fatto Quotidiano riporta oggi che il prodeè stato iscritto nel registro degli indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un altro scivolone perI carabinieri della compagnia di Santa Margherita gli hanno infatti contestato il reato lo scorso 12 settembre, dopo averlonel centro di Rapallo a bordo della sua Ferrari.ed un amico in quel frangente avevano goffamente tentato di disfarsi del quantitativo – alcuni grammi – buttandolo a ...

